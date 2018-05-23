İlişkiler Bıçak Sırtı! Çin'de Abd'li Diplomata 'sonic' Saldırı
Denetimler Başladı! Uber Sürücülerine Ve Yolculara Ceza Yağdı
Brezilyalı Yıldız Neymar'dan Salah'a Büyük Övgü
Son Dakika! Chp Milletvekili Eren Erdem Hakkında Soruşturma Başlatıldı
8 Aydır İşe Gitmeyen Devlet Memurunun Bahanesi Ağızları Açık Bıraktı
Deli İbo 1 Yıllık İmzayı Attı
Erdoğan, Erzurum'un Uğuruna İnanıyor! 24 Haziran'da Da Startı Bu Kentten Verecek
Çanakkale'yi İzmir Ve Balıkesir'e Bağlayan 40 Dakikalık Yol, 5 Dakikaya İnecek
Dünya Kupasında Düdük Çalacak Gabriel Victoria, 25 Yıldır Çöpçülük Yapıyor
Eşi, Selahattin Demirtaş'ı Ziyaret Etti, Son Fotoğrafını Paylaştı
'mit Tır'ları Belgelerini Tezcan'dan Aldım' Diyen Erdem'e Yanıt Geldi
Yeni Kriz Kapıda! Trump-Kim Jong-Un Görüşmesi Askıya Alınabilir
Sonuç Alınırsa Türkiye'yi İhya Edecek Çalışmanın Startı Verildi
Bakan'dan Merkez'e Mesaj: Gerekeni Yapın, Erdoğan'ı Dahil Etmeyin
Uefa, Şampiyonlar Ligi Finalini New York'a Vermeyi Düşünüyor
Bir Kentte Yılan Hikayesine Dönen Tapu Sorunu Çözüldü
Şampiyon Galatasaray'ın Bayrağı Boğaz'a Asıldı
Zehir Tacirleri Yüzlerce Kiloluk Uyuşturucuyu Hurmaların İçine Sakladı
Dün, 'ocağım Sönecek' Diyordu, Bugün Korktuğu Başına Geldi
İstanbul'da Gıda Skandalı! Bilerce İşletmeye Ceza Yağdı

SON DAKİKA! CHP MİLLETVEKİLİ EREN ERDEM HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI


Son Dakika! CHP Milletvekili Eren Erdem Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Tarih : 23 Mayıs 2018, 18:10
Puan Ver : Son Dakika! Chp Milletvekili Eren Erdem Hakkında Soruşturma Başlatıldı(5/10)1

CHP milletvekili Eren Erdem hakkında, yaptığı açıklamalar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Chp  Milletvekili  Eren  Erdem  Hakkında  Soruşturma  Başlatıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER