SON DAKİKA! CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU, İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER İLE BİR ARAYA GELECEK
Son Dakika! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya gelecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Pazartesi 13:30'da bir araya gelecek.
Kaynak: haberinburada
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