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son dakika! chp lideri kılıçdaroğlu, iyi parti genel başkanı akşener ile bir araya gelecek

SON DAKİKA! CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU, İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER İLE BİR ARAYA GELECEK

Son Dakika! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya gelecek.

Tarih : 01 Haziran 2018, 22:00
Puan Ver : Son Dakika! Chp Lideri Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Akşener İle Bir Araya Gelecek(5/10)5


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Pazartesi 13:30'da bir araya gelecek.



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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