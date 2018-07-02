Son Dakika! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran sonrası ilk kez bir araya geldiği görüşme sona erdi.

Kılıçdaroğlu ve İnce, eşleri ile birlikte akşam yemeğinde biraraya geldiler ve 24 Haziran seçimleri sonrası ilk kez yüz yüze görüştüler. Ankara'daki bir otelde gerçekleşen yemeğe Selvi Kılıçdaroğlu ile Ülkü İnce de katıldı.

MUHARREM İNCE VE KEMAL KILIÇDAROĞLU İLK KEZ YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜ

Seçim sonuçlarının ardından CHP'de yaşanan tartışmaların sonrası, İnce ve Kılıçdaroğlu telefonda görüşmüşlerdi. Ancak geniş bir değerlendirme yapılamamıştı. 'CHP'de olağanüstü kurultay ve lider değişimi olacak mı?" tartışmalarının ardından Kılıçdaroğlu ve İnce ilk kez yüz yüze görüştü.

İNCE VE KILIÇDAROĞLU OTELE ARKA KAPIDAN GİRİŞ YAPTI

Sözcü'nün haberine göre; teşekkür turlarına Erzurum'dan başlayacak olan İnce yola çıkmadan Kılıçdaroğlu ile buluştu. Kılıçdaroğlu-İnce yemeği gizli tutuldu.Son dakikaya kadar yemeğin nerede yapılacağı saklandı. Ancak randevunun yeri netleşince, gazeteciler otele alınmadı. İnce ve Kılıçdaroğlu ile eşleri de otele arka kapıdan kimseye görünmeden giriş yaptı.

Merakla beklenen görüşme sonrası şuana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: haberinburada