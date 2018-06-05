'prompter' Tartışmasına Neden Olan Tayyip Elçi Konuştu: Hoş Görmedi, Konuşmayı Kesti
Son Dakika! Güvenpark Saldırısı Davasında Mütalaa Verildi: 4 Sanık İçin 37'şer Kez Müebbet İstendi
Ormanlık Arazide Bulunan Yanmış Cesedin Sırrı Çözüldü!
Kefen Giyip Yaşlı Annesine Ölü Şakası Yaptı, Gerçek Sanan Anne Feryat Etti!
Hükümet Kanadından Bahçeli'ye Bir Af Reddi Daha: Gündemimizde Yok
Türkiye İle Abd Anlaştı! Ypg Münbiç'ten Çekiliyor
Başarılı İş Adamı Eyyup Yıldız Vekilliğe Hazırlanıyor
Bakan Özhaseki: İmar Barışı Müracaatları E-Devlet Üzerinden Yapılacak
İstanbullular Güneşe Aldanmayın, Saatler Sonra Fırtına Kopacak!
Sezonun İlk İmzasını Oğuzhan Atıyor
Ayetullah Hamaney'den Nükleer Talimatı: Yarından İtibaren Hazırlıklar Başlatılmalı
Dünyaca Ünlü Yıldız Shakira, Mustafa Sandal'ın 13 Yıl Önce Hediye Ettiği Bağlamayı Evinde Saklıyor
Sağlık Bakanlığı Hastanedeki Fuhuş Skandalına El Koydu: 4 Kişi İşten Atıldı
Bir Cemaat Daha Oyunun Rengini Belli Etti
Son Ankette Cumhurbaşkanlığı Seçimi Bıçak Sırtında! Erdoğan Kıl Payı Kazanıyor
Uyuşturucuya Özendirme Suçunda Yargılanan Şarkıcı Ezhel'in, 10 Yıl Hapsi İstendi
Ürdün Başbakanı Yoğun Protestoların Ardından İstifa Etti
Trabzon'da Türk Bayrağını Alıp Yere Atan Şahıs, Her Yerde Aranıyor
Ovit Tüneli'nin Açılış Tarihi Belli Oldu
Çocuk Parkında Dehşet! 12 Yaşındaki Çocuğu Pitbull'un Dişlerinden Zor Kurtardılar

SON DAKİKA! ÇAVUŞOĞLU: YPG MÜNBİÇ'TEN ÇEKİLECEK, YEREL HALK BÖLGESİNE DÖNECEK


Son Dakika! Çavuşoğlu: YPG Münbiç'ten Çekilecek, Yerel Halk Bölgesine Dönecek
Tarih : 05 Haziran 2018, 12:50
Puan Ver : Son Dakika! Çavuşoğlu: Ypg Münbiç'ten Çekilecek, Yerel Halk Bölgesine Dönecek(9/10)5

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile Washington'da gerçekleştirdiği toplantıyı değerlendirdi.

"YOL HARİTASI NETLEŞTİ"

Yol haritasının netleştiğini yine vurgulayan Çavuşoğlu, terör örgütü YPG'nin Münbiç'ten çekileceğini dile getirdi. Bakan ayrıca terörden temizlenen bölgeye yerel halkın geri döneceğini sözlerine ekledi.

"FETÖ DOSYALARI CİDDİYE ALINIYOR"

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi ile ilgili spekülasyonlara da cevap veren Çavuşoğlu, "Pompeo ile yaptığımız görüşmede bana 'Sizden gelen belgeleri ciddiye alıyoruz' dedi" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Çavuşoğlu  Ypg  Münbiç  Ten  Çekilecek  Yerel  Halk  Bölgesine  Dönecek  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER