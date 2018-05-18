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SON DAKİKA! BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ, GAZZE'DEKİ OLAYLARIN ARAŞTIRILMASI İÇİN KOMİSYON KURDU


Son Dakika! BM İnsan Hakları Konseyi, Gazze'deki Olayların Araştırılması İçin Komisyon Kurdu
Tarih : 18 Mayıs 2018, 18:00
Puan Ver : Son Dakika! Bm İnsan Hakları Konseyi, Gazze'deki Olayların Araştırılması İçin Komisyon Kurdu(10/10)6

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Kaynak: haberinburada



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