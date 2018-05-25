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Son Dakika! Beyaz Saray: Yemen'de Türk Gemisine Roketli Saldırı Düzenlendi!
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SON DAKİKA! BEYAZ SARAY: YEMEN'DE TÜRK GEMİSİNE ROKETLİ SALDIRI DÜZENLENDİ!


Son Dakika! Beyaz Saray: Yemen'de Türk Gemisine Roketli Saldırı Düzenlendi!
Tarih : 25 Mayıs 2018, 19:00
Puan Ver : Son Dakika! Beyaz Saray: Yemen'de Türk Gemisine Roketli Saldırı Düzenlendi!(5/10)1

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Kaynak: haberinburada



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