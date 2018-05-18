SON DAKİKA! BEŞTEPE'DEN ÇÖZÜM SÜRECİ ÇIKIŞI: YENİ SÜREÇ GÜNDEMİMİZDE YOK
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Gündemimizde yeni bir çözüm süreci yok" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni çözüm süreci iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
Kalın, şu ifadeleri kullandı:
Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde yeni bir çözüm süreci yahut açılım gibi bir konu yoktur.
"PKK İLE MÜCADELE DEVAM EDECEK"
Sayın Cumhurbaşkanımız, hem Başbakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarının eşit haklara sahip bireyler olarak yaşaması için büyük bir mücadele vermiştir. Dini ve etnik kökene dayalı her tür ayrımı reddetmiş ve bunu somut icraatlarıyla ortaya koymuştur.
Kürt kardeşlerimiz de diğer bütün bireyler gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşlarıdır. Geçmişin ret, inkar ve asimilasyon politikaları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortadan kaldırılmıştır.
Kürtler dahil bütün vatandaşlarımızın PKK terör örgütünün zulüm ve baskısından kurtulması için verilen mücadele bundan sonra da kararlılıkla devam edecektir.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Zeytin Dalı Harekatında 9 Şehit Verilen Tepeye 9 Türk Bayrağı Dikildi
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye Seçim Bağışı
- Fethullah Gülen'in Kardeşi Banka Hesabını Hırsızla Savundu
- Antalya'da Rus Turistin Valizinden 5 Yıldızlı Otele Ait Eşyalar Çıktı
- Bahçeli'nin Tahliyesini İstediği Kürşat Yılmaz, Mektup Yazdı: Ölünceye Kadar Tutsalar Da Önemi Yok
EKONOMİ HABERLERİ
- 2 Çocuk Annesi Kadın Girişimci, Arı Sütü Siparişlerine Yetişemiyor
- Fotoğrafını Görüp Rezervasyon Yaptırdı, Otele Gittiğinde Şoka Uğradı!
- Fitch, Doların Yükselişini Değerlendirdi: Türkiye Kırılgan Ülkelerden Birisi
- Rus Şirket Güneş Enerjisi İle Çalışan İphone X Üretti
- Merkez Bankasının Toplam Rezervleri 241 Milyon Dolar Azaldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Doğduktan Sonra Birbirlerinden Ayrılmak İstemeyen İkizler Duygulandırdı
- Netanyahu'dan Gazze Katliamı Sonrası Tavuk Dansı!
- Hakkında 'işkenceci' Haberleri Çıkan Haspel İçin Trump Devreye Girdi!
- Suudi Kadınlar, Araba Kullanma Yasağının Kaldırılmasını Eleştiren Erkeklerle Dalga Geçti
- Dünyanın En Zengin Dilencisi! Banka Hesabından Çıkana Kimse İnanamadı
Bu Haberle İlgili Yorumlar