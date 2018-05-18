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Son Dakika! Beştepe'den Çözüm Süreci Çıkışı: Yeni Süreç Gündemimizde Yok

SON DAKİKA! BEŞTEPE'DEN ÇÖZÜM SÜRECİ ÇIKIŞI: YENİ SÜREÇ GÜNDEMİMİZDE YOK

Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Gündemimizde yeni bir çözüm süreci yok" açıklamasını yaptı.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 10:10
Puan Ver : Son Dakika! Beştepe'den Çözüm Süreci Çıkışı: Yeni Süreç Gündemimizde Yok(9/10)5

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni çözüm süreci iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kalın, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde yeni bir çözüm süreci yahut açılım gibi bir konu yoktur.

"PKK İLE MÜCADELE DEVAM EDECEK"

Sayın Cumhurbaşkanımız, hem Başbakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarının eşit haklara sahip bireyler olarak yaşaması için büyük bir mücadele vermiştir. Dini ve etnik kökene dayalı her tür ayrımı reddetmiş ve bunu somut icraatlarıyla ortaya koymuştur.

Kürt kardeşlerimiz de diğer bütün bireyler gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşlarıdır. Geçmişin ret, inkar ve asimilasyon politikaları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortadan kaldırılmıştır.

Kürtler dahil bütün vatandaşlarımızın PKK terör örgütünün zulüm ve baskısından kurtulması için verilen mücadele bundan sonra da kararlılıkla devam edecektir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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