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Son Dakika! Beştepe'den Cami Kapatma Kararı Alan Avusturya'ya İlk Tepki: Irkçı Dalganın Sonucudur
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Son Dakika! Beştepe'den Cami Kapatma Kararı Alan Avusturya'ya İlk Tepki: Irkçı Dalganın Sonucudur

SON DAKİKA! BEŞTEPE'DEN CAMİ KAPATMA KARARI ALAN AVUSTURYA'YA İLK TEPKİ: IRKÇI DALGANIN SONUCUDUR

Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avusturya'nın cami kapatma kararını değerlendirdi ve "Bu ırkçı dalganın sonucudur" dedi.

Tarih : 08 Haziran 2018, 12:10
Puan Ver : Son Dakika! Beştepe'den Cami Kapatma Kararı Alan Avusturya'ya İlk Tepki: Irkçı Dalganın Sonucudur(10/10)6

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararı ile amacın Müslüman toplulukları ötekileştirerek siyasi kazanım elde etmek olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kalın şu mesajları paylaştı:

"Avusturya'nın sudan bahanelerle yedi camiyi kapatması ve imamları sınır dışı etmesi, bu ülkedeki İslam karşıtı ırkçı ve ayrımcı popülist dalganın sonuçlarından biridir. Amaç, Müslüman toplulukları ötekileştirerek siyasi kazanım elde etmektir.

Avusturya hükümetinin ideolojik tutumu evrensel hukuk normlarına, toplumsal uyum politikalarına, azınlık hukukuna ve bir arada yaşama ahlakına aykırıdır. İslam karşıtlığının ve ırkçılığın bu şekilde normalleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kesin olarak reddedilmelidir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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