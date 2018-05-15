Son Dakika! Benzin Motorin Ve Lpg'ye Zam Geldi
Hadise Kendisine Eskiden Çirkindi Beğenmemiştim Diyen Serhat Akın'a 1 Tl'lik Dava Açıyor
Polis Memuru Veli, Okul Önünde Soygun Yapmaya Çalışan Silahlı Şüpheliyi Vurdu
Mourinho İle Yollarını Ayırdı, Benfica Talip Oldu
Ortadoğu Karıştı, Dolar Yükselişe Geçti!
Arda Turan, Babasının Durumuyla İlgili Paylaşım Yaptı
Beşiktaş, Talisca Transferi İçin İtalya'ya Çıkarma Yaptı
Başakşehir'in Yıldızı Visca, Avrupa Kulüplerinin Radarına Girdi
Kokain Kullanan Guerrero'ya Cas'tan Tarihi Ceza!
Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı İle Resmen Anlaştı
Fenerbahçeli Futbolculardan Şampiyonluk Sözleri: Ümidimiz Var
Yüzü Bile Kızarmadı! Katliamın Adını Koydu: Meşru Savunma
Abd, Kudüs Katliamına Kılıf Uydurdu: Sorumlu Hamas
Süper Ligde Şampiyon Son Hafta Belli Olacak! İşte Tüm İhtimaller
Burcu Esmersoy, New York'ta Dünyaevine Girdi!
Tff Duyurdu! İşte Şampiyonu Belirleyecek Maçların Oynanacağı Gün
Abd'nin Eski Başkan Adayı İsrail Zulmüne İsyan Etti!
Aykut Kocaman Şampiyonluktan Umutlu
Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Sabırsızlıkla Ligin Bitmesini Bekliyoruz
Menemen Belediyespor - Keçiörengücü Maçında Kavga Çıktı

Son Dakika! Benzin Motorin ve LPG'ye Zam Geldi

SON DAKİKA! BENZİN MOTORİN VE LPG'YE ZAM GELDİ

Son Dakika! Yükselen petrol ve dolar kuru nedeniyle 15 Mayıs gece yarısından itibaren benzine 18, motorine 15 ve LPG'ye 12 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da benzinin litresi 6,20 TL'yi, motorin ise 5,60 TL'yi geçti.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 08:30
Puan Ver : Son Dakika! Benzin Motorin Ve Lpg'ye Zam Geldi(6/10)2

Benzin ve motorin fiyatlarında 15 Mayıs 00:00 tarihinden itibaren artış yaşandı. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) aldığı karar gereği herhangi bir duyuru yapmazken, akaryakıt şirketlerinin fiyatlarında benzine 18, motorine 15 ve LPG'ye 12 kuruş zam yapıldığı görüldü.

KURŞUNSUZ BENZİN 6,20 TL'NİN ÜZERİNE ÇIKTI

9 Mayıs'ta benzin ve motorinde yapılan ortalama 2-7 kuruşluk indirimin ardından İstanbul'da 6,02 ve 6,06 TL aralığına düşen kurşunsuz benzin fiyatları, 18 kuruşluk zammın ardından 6,20 TL'nin üzerine çıktı.

Benzinin litresi BP ve Opet'te 6,24, Shell ve Aytemiz'de ise 6,23 TL olurken, motorinin litresi BP'de 5,65 TL, Shell, Opet ve Aytemiz'de ise 5,66 TL oldu.

LPG pompa fiyatları ise 3,38 TL oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Benzin  Motorin  Ve  Lpg  Ye  Zam  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER