SON DAKİKA! BENZİN MOTORİN VE LPG'YE ZAM GELDİ
Son Dakika! Yükselen petrol ve dolar kuru nedeniyle 15 Mayıs gece yarısından itibaren benzine 18, motorine 15 ve LPG'ye 12 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da benzinin litresi 6,20 TL'yi, motorin ise 5,60 TL'yi geçti.
Benzin ve motorin fiyatlarında 15 Mayıs 00:00 tarihinden itibaren artış yaşandı. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) aldığı karar gereği herhangi bir duyuru yapmazken, akaryakıt şirketlerinin fiyatlarında benzine 18, motorine 15 ve LPG'ye 12 kuruş zam yapıldığı görüldü.
KURŞUNSUZ BENZİN 6,20 TL'NİN ÜZERİNE ÇIKTI
9 Mayıs'ta benzin ve motorinde yapılan ortalama 2-7 kuruşluk indirimin ardından İstanbul'da 6,02 ve 6,06 TL aralığına düşen kurşunsuz benzin fiyatları, 18 kuruşluk zammın ardından 6,20 TL'nin üzerine çıktı.
Benzinin litresi BP ve Opet'te 6,24, Shell ve Aytemiz'de ise 6,23 TL olurken, motorinin litresi BP'de 5,65 TL, Shell, Opet ve Aytemiz'de ise 5,66 TL oldu.
LPG pompa fiyatları ise 3,38 TL oldu.
Kaynak: haberinburada
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