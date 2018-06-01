Son Dakika...BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Türk bankacılık sektörü üzerine yapılan tüm spekülasyonlar ve algı operasyonları her daim boşa çıkarılmıştır" dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, "Türk bankacılık sektörü üzerine yapılan tüm spekülasyonlar ve algı operasyonları her daim boşa çıkarılmıştır" dedi.

Kaynak: haberinburada