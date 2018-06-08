Başbakan Binali Yıldırım, NTV ekranlarında yayınlanan 'Seçim Özel' programında Oğuz Haksever'in sorularını yanıtladı.

"BAŞBAKANLIĞIN SONA ERMESİYLE ÖNEMİ UNUTULACAK DEĞİL"

Çankaya Köşkü'ndeki son başbakan olması hatırlatılan Yıldırım, "Burası Cumhuriyet'in kuruluşuyla anılan bir yer. Önemi ne olursa olsun devam edecek. Başbakanlığın sona ermesiyle önemi unutulacak değil. Tarihi bir gerçeği var. Cumhuriyetimizin kurucu Gazi Mustafa Kemal'in yaşadığı ev müze olarak burada, Pembe Köşk burada ve hükümetlerin yıllar boyu görev yaptığı yakın siyasi tarihimizin anılarının olduğu sadece Ankara'nın değil Türkiye'nin bildiği önemli bir mekan. Hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın gözümüzün içi gibi bakacağımızdan vatandaşlarımız emin olabilir." dedi.

"AVUSTURYA'NIN KARARINDA İSLAM VE DİN DÜŞMANLIĞI VAR"

Avusturya'da kapatılan camilerle ilgili konuşan Yıldırım, "Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararında İslam ve din düşmanlığı var. Avusturya'nın kararı evrensel ve AB değerlerine uygun bir karar değil. Böyle bir AB ülkesine, bu zihniyetteki yöneticilere AB nasıl emanet edilir? Bunu Avrupalıların takdirine bırakıyorum. Kendinden farklı düşünen, kendinden farklı inan insanlara tahammül gösteremeyenlerin Birliğin vizyonunu, hedeflerini gerçekleştirmek için ortaya ne koyacaklar ben merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

"OHAL MESELESİ YENİ HÜKÜMETİN GÜNDEMİNDE OLACAKTIR"

Cumhurbaşkanı'nın "OHAL kalkabilir" sözlerini değerlendiren Yıldırım "OHAL baştan beri biz hep şunu söyledik, Biz kendimize OHAL ilan ettik, vatandaşımızın her şeyi normal gidiyor. FETÖ ile mücadelede önemli yol katettik.Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması çok iyi olmuştur. Ümit ederim yakın zamanda olağanüstü hal meselesi yeni hükümetin gündeminde olacaktır ve kaldırılması cihetine gidilecektir." şeklinde konuştu.

"MHP'Yİ DIŞLAMAK DİYE BİR ŞEY SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Başbakan Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AK Partili vekiller için söylediği sözlere ilişkin, "Söyledikleri çok açık. Biz bir ittifak kurduk. 2016 yılında başlayan birlikte bir yol yürüme süreci var. MHP'yi dışlamak diye bir şey söz konusu olamaz. MHP'nin de AK Parti'yi dışlaması diye bir şey olamaz. Çünkü biz beraber çıkmışız bu yola. AK Parti'de, MHP içinde bilgimiz dışında çok lokal bazı olumsuzluklar olabilir ama bunları genele yaymak ve genelde oluyormuş gibi düşünmemiz söz konusu değildir. Her mitingimizde Cumhur İttifakı'na vurgu yapıyoruz. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz." dedi.

"YAPTIKLARINI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Yıldırım, Yunanistan'ın FETÖ'cü askerleri serbest bırakmasıyla ilgili, "Komşumuz olarak yaptıklarını kabul etmemiz mümkün değil." şeklinde konuştu.

"SINIRIN 30 KM DERİNLİĞİNE TSK UNSURLARI KONUŞLANDI"

Kandil harekatının kazırlıkları hakkında bilgi veren Yıldırım, "Terörle mücadelede konsept değişikliğine gittik. Yurt içinde terörü gündemin birinci sırasından çıkardık. Fırat'ın doğusunda sorunumuz devam ediyor. Sınırın 30 km derinliğinde TSK unsurları konuşlandı. Biz bunu komşu ülkelerle yapmak isteriz. Ne Suriye'nin ne Irak'ın toprağında gözümüz yok." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: haberinburada