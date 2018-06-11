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Son dakika! Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ "Kandil operasyonu dahil, her an her şey olabilir" dedi

Tarih : 11 Haziran 2018, 12:50
Puan Ver : Son Dakika! Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Kandil Operasyonu Dahil, Her An Her Şey Olabilir(6/10)2

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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