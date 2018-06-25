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Son Dakika! Başbakan Yardımcısı Bozdağ: İrade Çok Açık, Ohal'in Kaldırılması İradesi Var
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Son Dakika! Başbakan Yardımcısı Bozdağ: İrade Çok Açık, OHAL'in Kaldırılması İradesi Var

SON DAKİKA! BAŞBAKAN YARDIMCISI BOZDAĞ: İRADE ÇOK AÇIK, OHAL'İN KALDIRILMASI İRADESİ VAR

Son dakika! Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "İrade çok açık, OHAL'in kaldırılması iradesi var ve bu iradenin çerçevesi, zamanı belirlenecek, ona göre adım atacağız" dedi.

Tarih : 25 Haziran 2018, 15:10
Puan Ver : Son Dakika! Başbakan Yardımcısı Bozdağ: İrade Çok Açık, Ohal'in Kaldırılması İradesi Var(5/10)1

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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