SON DAKİKA! BAHÇELİ'DEN YENİ AF ÇIKIŞI: BAYRAM ÖNCESİ İNŞALLAH BİR ADIM ATILIR
Son dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin af ısrarı sürüyor. Bahçeli yaptığı açıklamada "İnşallah Ramazan Bayramı öncesi hükümet bir adım atar" dedi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den yeni bir af çıkışı geldi.
Bahçeli, cezaevinde yakınları bulunan aileleri parti genel merkezinde kabul ederek, "Temennim odur ki inşallah Ramazan bayramı öncesinde mevcut siyasi iktidar bir adım atarsa o bakımdan biz elden gelen gayreti gösteriyoruz. Konuyu istismar etmiyoruz. Bunları biz geçmiş dönemlerde de yaşadık. Çok sayıda af çıkmıştır. Bu defa da böyle bir affın yeni bir cumhuriyet hükümeti sisteminin oluşturduğu dönemde bütün siyasi partilerin desteğiyle çıkmasında yarar vardır diye düşünüyorum" dedi.
"CEZAEVİNDEKİLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU KADER MAHKUMU"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, genel merkeze teşekkür ziyaretine gelen Mahkum Yakınları Derneği Enver Yılmaz ile yakınları cezaevinde tutuklu bulunan aileleri kabul etti. Dernek Başkanı ve mahkum yakınlarının MHP'yi ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Devlet Bahçeli şunları söyledi: "Şu an cezaevlerimizde 235 bini bulan mahkum ve tutuklu bulunmaktadır. Bunların içerisinde büyük bir çoğunluk kader mahkumu olarak nitelendirdiğimiz kişilerdir. Cezaevi şartları bu kadar kalabalık mahkumu taşıyabileyecek durumda da değildir. Bu sebepten dolayı yeni bir döneme giriyoruz. Yeni bir başlangıç var Türkiye'de. Üç evreli bir sistem değişikliği söz konusu. Bunlardan bir tanesi çok partili siyasi hayatımız şimdi de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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