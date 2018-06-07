SON DAKİKA! ASKERİ KONVOYUN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ: YARALI ASKERLER VAR
Hakkari'de askeri konvoyun geçişi esnasında meydana gelen patlamada yaralıların olduğu belirtildi.
ASKERİ KONVOYUN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Ağaçdibi köyü yakınlarında meydana geldi. Askeri konvoyun geçişi esnasında daha önceden teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu bazı askerler yaralandı.
YARALI ASKERLERİMİZ HASTANEYE KALDIRILDI
Ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilen askerlerin ayakta tedavi edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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