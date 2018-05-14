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SON DAKİKA! ARAP BİRLİĞİ, KUDÜS İÇİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK


Son dakika! Arap Birliği, Kudüs için olağanüstü toplanacak
Tarih : 14 Mayıs 2018, 12:00
Puan Ver : Son Dakika! Arap Birliği, Kudüs İçin Olağanüstü Toplanacak(6/10)2

Arap Birliği'nin Çarşamba günü ABD elçiliğinin 'yasa dışı' bir şekilde Kudüs'e taşınmasıyla ilgili olarak olağanüstü toplanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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