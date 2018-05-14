SON DAKİKA! ARAP BİRLİĞİ, KUDÜS İÇİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK
Arap Birliği'nin Çarşamba günü ABD elçiliğinin 'yasa dışı' bir şekilde Kudüs'e taşınmasıyla ilgili olarak olağanüstü toplanacak.
Kaynak: haberinburada
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