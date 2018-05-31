İbb'den Uber'e Kötü Haber: Verdiğimiz Belge Amacı Dışında Kullanılmayacak
Avrupa'da İslamofobi Devam Ediyor! Danimarka'da Peçe Ve Burka Giyene Para Cezası Verilecek
Kuzey Irak'tan Acı Haber! 3 Askerimiz Şehit Oldu
Almanya, Dizel Yasağını Resmen Uygulamaya Başladı
8 Aylık Hamile Karsını Vahşice Katleden Koca, Ağaç Kovuğunda Bulundu
Eski Galatasaraylı Gökhan Zan, Hatayspor'a Sportif Direktör Oldu
Dünya Kupası Ne Zaman Hangi Kanalda?
Romalı Cengiz'e Büyük Onur
İngiliz Ekibi Chelsea, Yeni Stat Projesini Durdurma Kararı Aldı
Akdeniz'e Uğurlanan Sondaj Gemisinin Adı Fatih Oldu
İstanbul'da 2 Bin Polislik Dev Operasyon! Tüm Giriş-Çıkışlar Tutuldu
Dişlerini Beyazlatmak İsteyen Talihsiz Kadın, 32 Dişini Birden Kaybetti
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, Chp'nin Seçim Güvenliği Başvurusunu Reddetti
Son Dakika! 15 Temmuz'da İstanbul Valiliğinin İşgali Davasında 8 Ağırlaştırılmış Müebbet, 80 Beraat Çıktı
Son Dakika! Real Madrid'de Zidane Depremi! Fransız Teknik Adam İstifa Etti
Her Daireye Bir Otopark Kararı 6 Ay Ertelendi
Sunucudan Şaşırtan Hareket! Kaçamak Cevap Veren Bakanı Yayından Aldı
Son Dakika! Milletvekili Ve Gazetecilerden Oluşan Chp Heyeti Yunanistan'a Alınmadı!
Almanya'da Terör Örgütü Yandaşlarına Tepki Gösteren Türk'e Polis Şiddeti
Brezilyalı Efsane Futbolcu Ronaldo, İspanyol Ekibi Valladolid'i Satın Alıyor

Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Seçim Güvenliği Başvurusunu Reddetti

SON DAKİKA! ANAYASA MAHKEMESİ, CHP'NİN SEÇİM GÜVENLİĞİ BAŞVURUSUNU REDDETTİ

Son dakika! Anayasa Mahkemesi, CHP'nin seçim güvenliği ile ilgili başvurusunu reddetti. CHP, YSK'nın sandık taşıma kararına itiraz etmişti

Tarih : 31 Mayıs 2018, 15:50
Puan Ver : Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, Chp'nin Seçim Güvenliği Başvurusunu Reddetti(9/10)5

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, aynı binada oturanların farklı yerde oy kullanması, sandıkların taşınması, sandık kurulu başkanının belirlenme usulü, oy pusulalarının aynı zarfa konulması, mühürsüz oy ve zarfların geçerli sayılması gibi hükümlerin iptali istemini reddetti.

"ESASTAN GÖRÜŞÜLDÜ"

CHP, 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM'ye başvurdu. Başvurunun ilk incelemesini yaparak, esastan incelenmesine karar veren AYM Genel Kurulu, iptal istemini dün esastan görüşerek karara bağladı. Yüksek Mahkeme, iptal taleplerini reddetti.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Anayasa  Mahkemesi  Chp  Nin  Seçim  Güvenliği  Başvurusunu  Reddetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER