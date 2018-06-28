SON DAKİKA! AKOM'DAN İSTANBULLULARA UYARI: 1 SAAT İÇİNDE SAĞANAK BAŞLAYACAK
Son dakika! AKOM'dan İstanbul'un 5 ilçesi için uyarı geldi. Meteorolojik tahminlere göre bir saat içerisinde başlayacak olan yağış, 21.00'a kadar sürecek.
AKOM'dan İstanbul için 1 saat içinde şiddetli yağışın başlayacağını ve akşam saat 21.00'a kadar süreceğini bildirdi.
İSTANBUL'UN 5 İLÇESİ İÇİN ACİL UYARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nden yapılan açıklamada, "İstanbul, Marmara denizi üzerinden gelen yeni sağanak yağışın etkisi altına girecek.
Meteorolojik tahminlere göre bir saat içerisinde Güney bölgelerinden başlayacak olan yağış, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Fatih, Beşiktaş ilçelerinde etkili olacak. Saat 21.00'a kadar aralıklarla kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor" denildi.
Kaynak: haberinburada
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