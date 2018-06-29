SON DAKİKA! AKDENİZ'DE FACİA! LİBYA AÇIKLARINDA 100 SIĞINMACI BOĞULARAK YAŞAMINI YİTİRDİ
Son dakika! Akdeniz'de facia! Libya açıklarında 100 sığınmacı boğularak yaşamını yitirdi.
Libya sahil güvenlik görevlileri, 100 civarında kişinin batı sahilinde bindikleri teknenin batması sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Kaynak: haberinburada
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