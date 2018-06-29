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Son Dakika! Akar Paşa'dan Kritik Açıklama: Toplantı Mahalleri Dahil Yüzlerce Hedef İmha Edildi
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Son Dakika! Akar Paşa'dan Kritik Açıklama: Toplantı Mahalleri Dahil Yüzlerce Hedef İmha Edildi

SON DAKİKA! AKAR PAŞA'DAN KRİTİK AÇIKLAMA: TOPLANTI MAHALLERİ DAHİL YÜZLERCE HEDEF İMHA EDİLDİ

Son dakika...Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Terör örgütüne ait toplantı mahalleri dahil yüzlerce hedef imha edildi" açıklaması yaptı.

Tarih : 29 Haziran 2018, 22:20
Puan Ver : Son Dakika! Akar Paşa'dan Kritik Açıklama: Toplantı Mahalleri Dahil Yüzlerce Hedef İmha Edildi(5/10)1

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Terör örgütüne ait toplantı mahalleri dahil yüzlerce hedef imha edildi" açıklaması yaptı.

YPG'NİN MÜNBİÇ'İ TERK ETMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, YPG'nin Münbiç'i terk etmesine ve silahlarının toplanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini açıkladı.

TOPLANTI MAHALLERİ DAHİL YÜZLERCE HEDEF İMHA EDİLDİ

Akar Paşa, son aylardaki operasyonlarla başta Irak'ın kuzeyinde olmak üzere, bölücü terör örgütüne ait toplantı mahalleri dahil yüzlerce hedefin imha edildiğini, birçok teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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