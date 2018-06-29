SON DAKİKA! AKAR PAŞA'DAN KRİTİK AÇIKLAMA: TOPLANTI MAHALLERİ DAHİL YÜZLERCE HEDEF İMHA EDİLDİ
Son dakika...Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Terör örgütüne ait toplantı mahalleri dahil yüzlerce hedef imha edildi" açıklaması yaptı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Terör örgütüne ait toplantı mahalleri dahil yüzlerce hedef imha edildi" açıklaması yaptı.
YPG'NİN MÜNBİÇ'İ TERK ETMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, YPG'nin Münbiç'i terk etmesine ve silahlarının toplanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini açıkladı.
TOPLANTI MAHALLERİ DAHİL YÜZLERCE HEDEF İMHA EDİLDİ
Akar Paşa, son aylardaki operasyonlarla başta Irak'ın kuzeyinde olmak üzere, bölücü terör örgütüne ait toplantı mahalleri dahil yüzlerce hedefin imha edildiğini, birçok teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.
Kaynak: haberinburada
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