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Son Dakika! Ak Parti'den Bedelli Askerlik Açıklaması: Yeni Hükümetin İlk Gündemi Bu Olacak
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Son Dakika! AK Parti'den Bedelli Askerlik Açıklaması: Yeni Hükümetin İlk Gündemi Bu Olacak

SON DAKİKA! AK PARTİ'DEN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI: YENİ HÜKÜMETİN İLK GÜNDEMİ BU OLACAK

Son dakika! AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş bedelli askerlik ile ilgili olarak "Yeni hükümetin ilk gündemi bu olacak" dedi.

Tarih : 12 Haziran 2018, 12:20
Puan Ver : Son Dakika! Ak Parti'den Bedelli Askerlik Açıklaması: Yeni Hükümetin İlk Gündemi Bu Olacak(10/10)6

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş bedelli askerlik ile ilgili olarak "Yeni hükümetin ilk gündemi bu olacak" dedi.

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Kaynak: haberinburada



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