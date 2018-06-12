SON DAKİKA! AK PARTİ'DEN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI: YENİ HÜKÜMETİN İLK GÜNDEMİ BU OLACAK
Son dakika! AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş bedelli askerlik ile ilgili olarak "Yeni hükümetin ilk gündemi bu olacak" dedi.
Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş bedelli askerlik ile ilgili olarak "Yeni hükümetin ilk gündemi bu olacak" dedi.
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Kaynak: haberinburada
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