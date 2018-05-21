SON DAKİKA! AK PARTİ'DE LİSTELER KESİNLEŞTİ, HEYET DOSYAYI TESLİM ETMEK İÇİN YSK'YA DOĞRU YOLA ÇIKTI
Kaynak: haberinburada
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