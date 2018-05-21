Sofuoğlu Milletvekili Adayı Oldu! İşte Listedeki Sırası
Ak Parti Listesi Kesinleşti! İşte Dikkat Çeken Aday Profilleri
Ak Parti'li Burhan Kuzu Liste Dışında Kaldı!
İşte Ak Parti'de Liste Dışı Kalan Emektar İsimler!
Aday Adayı Olan Tatlıses'in Durumu Da Netleşti
Ak Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Aday Listesi! Ak Parti İstanbul Milletvekili Adayları Kim Oldu?
Ekonominin 3 Patronu Liste Dışı Kaldı!
Beşiktaş'ın İki Yıldızı Dünya Kupasına Gidiyor
Amerika'da Katliam Yaparak 10 Kişiyi Öldüren Saldırgan Halk Oyunu Oynamış
Hüdapar Genel Başkanı, Görevinden İstifa Etti!
Hdp'den Öcalan'ın Yeğeni Dilek Öcalan Yerine, Kuzeni Aday Gösterildi!
Haydar Baş, 24 Haziran Seçimlerinde Olmayacak
Son Dakika! Ak Parti'de Listeler Kesinleşti, Heyet Dosyayı Teslim Etmek İçin Ysk'ya Doğru Yola Çıktı
Belçika'nın Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı! Büyük Sürpriz
Uçuruma Yuvarlanan Araçtaki 1'i Bebek 3 Kişi Öldü!
Minik Çocuk, Otomobilin Altında Kalmaktan Saliselerle Kurtuldu!
Uruguay'da Erik Dalı Coşkusu! Sosyal Medya Yıkıldı
Barzani Yeniden Sahaya İniyor! Hükümet İçin Düğmeye Bastı
'kocan Yokken Nasıl Hamile Kaldın' Sorusuna Fetö'cüden Şoke Eden Cevap
Dünya Alışveriş Devi, Türk Ayakkabı Şirketlerine Göz Dikti

SON DAKİKA! AK PARTİ'DE LİSTELER KESİNLEŞTİ, HEYET DOSYAYI TESLİM ETMEK İÇİN YSK'YA DOĞRU YOLA ÇIKTI


Son Dakika! AK Parti'de Listeler Kesinleşti, Heyet Dosyayı Teslim Etmek İçin YSK'ya Doğru Yola Çıktı
Tarih : 21 Mayıs 2018, 16:40
Puan Ver : Son Dakika! Ak Parti'de Listeler Kesinleşti, Heyet Dosyayı Teslim Etmek İçin Ysk'ya Doğru Yola Çıktı(8/10)4

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Ak  Parti  De  Listeler  Kesinleşti  Heyet  Dosyayı  Teslim  Etmek  
İçin  Ysk  Ya  Doğru  Yola  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER