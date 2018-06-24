Son dakika! Ağrı'da sahte pusula ile oy kullanmaya çalışan 3 kişi ile pusulaları saklamaya çalışan HDP müşahidi hakkında işlem başlatıldı. Söz konusu 3 kişinin Fransız vatandaşı olduğu iddia ediliyor.

Ağrı'da sahte pusula ile oy kullanmaya çalışan 3 kişi ile pusulaları saklamaya çalışan HDP müşahidi hakkında işlem başlatıldı. Söz konusu 3 kişinin Fransız vatandaşı olduğu iddia ediliyor.

"GÖZLEMCİYİZ" DEMİŞLER

Ağrı'da kendilerini AGİT gözlemcisi olarak tanıtan ve akredite kartları olmayan 3 Fransız hakkında yasal işlem başlatıldı. İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Ağrı'da seçimlere müdahalede bulunan 3 Fransız ile ilgili yasal işlem başlatıldı. Söz konusu şüphelilerin kendilerini gözlemci olarak tanıttıkları ancak akreditasyonlarının olmadığı tespit edildi.

Kaynak: haberinburada