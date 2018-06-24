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Son Dakika! Ağrı'da Sahte Pusula ile Oy Kullanmaya Çalışan 3 Kişi Yakalandı

SON DAKİKA! AĞRI'DA SAHTE PUSULA İLE OY KULLANMAYA ÇALIŞAN 3 KİŞİ YAKALANDI

Son dakika! Ağrı'da sahte pusula ile oy kullanmaya çalışan 3 kişi ile pusulaları saklamaya çalışan HDP müşahidi hakkında işlem başlatıldı. Söz konusu 3 kişinin Fransız vatandaşı olduğu iddia ediliyor.

Tarih : 24 Haziran 2018, 15:20
Puan Ver : Son Dakika! Ağrı'da Sahte Pusula İle Oy Kullanmaya Çalışan 3 Kişi Yakalandı(8/10)4

Ağrı'da sahte pusula ile oy kullanmaya çalışan 3 kişi ile pusulaları saklamaya çalışan HDP müşahidi hakkında işlem başlatıldı. Söz konusu 3 kişinin Fransız vatandaşı olduğu iddia ediliyor.

"GÖZLEMCİYİZ" DEMİŞLER

Ağrı'da kendilerini AGİT gözlemcisi olarak tanıtan ve akredite kartları olmayan 3 Fransız hakkında yasal işlem başlatıldı. İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Ağrı'da seçimlere müdahalede bulunan 3 Fransız ile ilgili yasal işlem başlatıldı. Söz konusu şüphelilerin kendilerini gözlemci olarak tanıttıkları ancak akreditasyonlarının olmadığı tespit edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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