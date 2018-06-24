SON DAKİKA! AĞRI'DA SAHTE PUSULA İLE OY KULLANMAYA ÇALIŞAN 3 KİŞİ YAKALANDI
Son dakika! Ağrı'da sahte pusula ile oy kullanmaya çalışan 3 kişi ile pusulaları saklamaya çalışan HDP müşahidi hakkında işlem başlatıldı. Söz konusu 3 kişinin Fransız vatandaşı olduğu iddia ediliyor.
Ağrı'da sahte pusula ile oy kullanmaya çalışan 3 kişi ile pusulaları saklamaya çalışan HDP müşahidi hakkında işlem başlatıldı. Söz konusu 3 kişinin Fransız vatandaşı olduğu iddia ediliyor.
"GÖZLEMCİYİZ" DEMİŞLER
Ağrı'da kendilerini AGİT gözlemcisi olarak tanıtan ve akredite kartları olmayan 3 Fransız hakkında yasal işlem başlatıldı. İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Ağrı'da seçimlere müdahalede bulunan 3 Fransız ile ilgili yasal işlem başlatıldı. Söz konusu şüphelilerin kendilerini gözlemci olarak tanıttıkları ancak akreditasyonlarının olmadığı tespit edildi.
Kaynak: haberinburada
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