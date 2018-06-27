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Son Dakika! Adıyaman'da Eğitim Uçağı Düştü!
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SON DAKİKA! ADIYAMAN'DA EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ!


SON DAKİKA! ADIYAMAN'DA EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ!
Tarih : 27 Haziran 2018, 09:20
Puan Ver : Son Dakika! Adıyaman'da Eğitim Uçağı Düştü!(9/10)10


Son Dakika! Adıyaman'da bir eğitim uçağının düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği öğrenilirken bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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