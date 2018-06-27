SON DAKİKA! ADIYAMAN'DA EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ!
Son Dakika! Adıyaman'da bir eğitim uçağının düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği öğrenilirken bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kaynak: haberinburada
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