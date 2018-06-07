SON DAKİKA! ADALET BAKANI: YIL SONUNA KADAR BÜTÜN FETÖ DAVALARI BİTECEK
Adalet Bakanı Gül, yaptığı açıklamada tüm FETÖ davalarının 2018 yılının sonunda gündemden düşeceğini söyledi.
TÜM FETÖ DAVALARI 2018 YILI SONUNDA NOKTALANACAK
Adalet Bakanı Gül, FETÖ yargılamaları hakkında "2018 sonunda bu yargılamaların artık Türkiye'nin yargı gündeminden düşeceğini, tamamlanacağını düşünüyorum. 40 yıldır gizli ajanda ile 'Devleti ele geçirmeye kadar kendinizi gizleyin' mottosuyla yetişmiş bir örgüt için 'iki yılda bitirdik, artık mücadele sona erdi, başarıyla bitti' bunu kimse diyemez.
Burada kararlı, teyakkuz içerisinde, istikrarlı bir şekilde mücadeleyi sürdürmek lazım. Fiili darbe davalarının genel itibarıyla yüzde 70 oranında ilk derecede sonuçlandığını söyleyebiliriz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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