SON DAKİKA! ABD'DEN KRİTİK MÜNBİÇ AÇIKLAMASI: BU HAFTA PLANIN UYGULAMASI GÖRÜŞÜLECEK
Son dakika...ABD Savunma Bakanı Mattis, Münbiç yol haritasını uygulamaya hazır olduklarını ve Türk-Amerikan heyetlerinin, bu hafta Almanya'da planın icrasını görüşeceğini açıkladı.
ABD Savunma Bakanı James Mattis, Menbiç ile ilgili açıklama yaptı. James Mattis, Münbiç yol haritasını uygulamaya hazır olduklarını ve Türk-Amerikan heyetlerinin, bu hafta Almanya'da planın icrasını görüşeceğini açıkladı.
"MÜNBİÇ YOL HARİTASINI UYGULAMAYA HAZIRIZ"
James Mattis, "Türkiye ile anlaştığımız Münbiç yol haritasını uygulamaya hazırız" dedi.
Kaynak: haberinburada
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