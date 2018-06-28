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Son Dakika! ABD'de Gazete Binasına Silahlı Saldırı: En Az 4 Ölü

SON DAKİKA! ABD'DE GAZETE BİNASINA SİLAHLI SALDIRI: EN AZ 4 ÖLÜ

Son Dakika! ABD'nin Annapolis kentinde bulunan Capital Gazette binasına silahlı saldırı düzenlendi. Yerel basına göre, saldırıda en az 4 kişi hayatını öldü, 22 kişi de yaralandı.

Tarih : 28 Haziran 2018, 22:50
Puan Ver : Son Dakika! Abd'de Gazete Binasına Silahlı Saldırı: En Az 4 Ölü(10/10)6

ABD'nin Maryland eyaletindeki Annapolis kentinin Anne Arundel bölgesinde, The Baltimore Sun grubuna ait Capital Gazette isimli gazetenin ofisine yapılan saldırıda en az 4 kişinin öldüğü, 22 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

Ayrıntılar Geliyor...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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