SON DAKİKA! ABD'DE GAZETE BİNASINA SİLAHLI SALDIRI: EN AZ 4 ÖLÜ
Son Dakika! ABD'nin Annapolis kentinde bulunan Capital Gazette binasına silahlı saldırı düzenlendi. Yerel basına göre, saldırıda en az 4 kişi hayatını öldü, 22 kişi de yaralandı.
ABD'nin Maryland eyaletindeki Annapolis kentinin Anne Arundel bölgesinde, The Baltimore Sun grubuna ait Capital Gazette isimli gazetenin ofisine yapılan saldırıda en az 4 kişinin öldüğü, 22 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.
Ayrıntılar Geliyor...
Kaynak: haberinburada
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