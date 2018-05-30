SON DAKİKA! ABD: TÜRKİYE İLE MENBİÇ KONUSUNDA ANLAŞMA YOK!
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ile ABD'nin Menbiç konusunda anlaşma sağlanamadığını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'nin Menbiç kentiyle ilgili Türk yetkililerle yapılan görüşmeden henüz sonuç alınamadığını belirtti.
YOL HARİTASININ SINIRLARI ÇİZİLDİ
Nauert, bugünkü basın brifinginde, "Henüz Türk hükümetiyle hiçbir anlaşmamız yok. Daha önce Amerikan-Türk Suriye çalışma grubunun geçtiğimiz Cuma günü Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurduk. Suriye ve karşılıklı endişe yaratan diğer konularda istişarelerimiz devam ediyor. Her iki taraf, gelecek işbirliğiyle ilgili yol haritasının sınırlarını çizdi, buna Menbiç de dahil" dedi.
"ÇAVUŞOĞLU GÖRÜŞMEYİ 4 GÖZLE BEKLİYOR"
Sözcü, "ABD Dışişleri Bakanı'nın (Mike Pompeo) bu görüşmeleri sürdürmek için, 4 Haziran'da burada Washington'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile buluşmayı dört gözle beklediğini biliyorum" diye ekledi.
Kaynak: haberinburada
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