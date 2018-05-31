SON DAKİKA! 15 TEMMUZ'DA İSTANBUL VALİLİĞİNİN İŞGALİ DAVASINDA 8 AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, 80 BERAAT ÇIKTI
Son dakika! FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliğinin işgali davasında 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet alırken 80 sanık beraat etti.
15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Valiliği'ni işgal girişiminde bulunan 12'si tutuklu 14'ü rütbeli 90 askerin yargılandığı davada karar açıklandı.
Mahkeme heyeti "Anayasayı ihlal" suçundan 8 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
"SUÇLAR KASIT UNSURUYLA OLUŞMADI"
2 sanığın da dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, aralarında erlerin de bulunduğu 80 sanığın da suçların kasıt unsurları itibariyle oluşmadığı anlaşıldığından ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Karar oy birliğiyle alındı.
Kaynak: haberinburada
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