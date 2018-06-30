Minik Eylül Cinayetine Ak Parti'den Sert Açıklama: Sıfır Tolerans Gösterilecek
Son Başbakan Binali Yıldırım, Yaptığı Espriyle Salondakileri Kahkahaya Boğdu
Türkan Şoray Oyunculuğu Bıraktığını Açıkladı
Türkiye'ye Yasa Dışı Yollarla Sokulan Pitonlar, İnternette Satışa Çıkarıldı
Antalya'da Korkutan Manzara! Aynı Anda Oluşan 4 Hortum Paniğe Sebep Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonominin Başına Daron Acemoğlu Mu Geçirecek?
Brezilya'yı Deviren Filenin Sultanları Tarih Yazdı
Burnundaki Sargı, Talihsiz Gencin 1 Yılına Mal Oldu
Otopside Ortaya Çıktı! Şeker Komasındaki Kızla Cinsel İlişkiye Girmiş
Fotoğraf Çeken Davetlilere Kızan İşletmeci, Düğünü İptal Etti
Özel Ekip, 2 Yıldır Kayıp Olan Yasin'i Aramaya Başladı
Ak Parti'de Kritik Mkyk Sonrası Meclis Başkanlığı İçin Binali Yıldırım'ın Adı Öne Çıktı
Usame Bin Ladin'i Kargalar Mı Buldu?
Ünlü Sanatçı İbrahim Tatlıses Köpeği Golo Üzerinden Sitemli Paylaşım Yaptı
Fethullah Gülen'in Darbeyle Doğrudan Bağlantısını Gösteren Delil Abd'ye Gönderildi
Katil Komşu, Minik Eylül'ün Cesedini Elleriyle Diktiği Direğin Altına Gömmüş
Beykoz'daki Yangında Diriliş Ertuğrul Dizisinin Dekorları Tamamen Yandı
Akılalmaz İşkence! Köpeğe Sıcak Havada Kuzu Postu Giydirdiler
Meteoroloji Uyardı: İstanbul'da Öğle Saatlerinden Sonra Sağanak Yağış Bekleniyor
Sırra Kadem Basan Minik Leyla'nın Babası: Kızım Kesinlikle Yaşıyor

Son Başbakan Binali Yıldırım, Yaptığı Espriyle Salondakileri Kahkahaya Boğdu

SON BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM, YAPTIĞI ESPRİYLE SALONDAKİLERİ KAHKAHAYA BOĞDU

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan Yıldırım, görev devir teslimine dikkat çekerek "Siz sadece dükkanı devrediyorsunuz, biz dükkanı kapattık" esprisiyle salondakileri güldürdü.

Tarih : 30 Haziran 2018, 13:30
Puan Ver : Son Başbakan Binali Yıldırım, Yaptığı Espriyle Salondakileri Kahkahaya Boğdu(9/10)5

Türkiye İhracatçılar Meclisi 25. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan son Başbakan Binali Yıldırım, "Temmuz'un 8-9'unda Türkiye'yi 2023'e taşıyacak yeni cumhuriyet hükümeti açıklanmış olacak." dedi.

"BİZ DÜKKANI KAPATTIK"

İhracatçılar Meclisi'nde görev devir teslimi olduğunu hatırlatan Yıldırım'ın sözleri "Biriniz kazanacaksınız. Kazanamayan benim koltuğu gelip alabilir." dedi ve sözlerinin devamında "Siz sadece dükkanı devrediyorsunuz biz dükkanı kapattık." salondakileri kahkahaya boğdu.

Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Mutlak üstünlüğümüz yok ama mukayeseli üstünlüğümüz var, Türkiye'nin geleceği gençleridir. Havacılıkta büyük bir mesafe aldık. Serbestleşme ile bu mesafeyi aldık. Türkiye havacılıkta bir marka oldu.

"KAZANANIN STRESİ DAHA ÇOK"

İhracatçılar Meclisi'nde görev devir teslimi oluyor. İkinci dönem bitti yeni arkadaşlar gelecek. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Gayet güzel demokratik bir yarış oluyor. Aynen bizim yaptığımız gibi… Geçen haftada biz bu heyecanı yaşadık. Biz rahatladık, yarın siz de rahatlarsınız. Kazansanız 3 saat sürüyor sevinci, kaybetseniz, 1 günde atıyorsunuz. Onun için kazananın stresi daha çok. 3 saat keyfini yaşarsınız ondan sonra ne yapacağız diye düşünürsünüz. Kaybeden bir gün üzülür ondan sonra Allah dünya varmış der onun için hiç endişe etmeye gerek yok.

Biriniz kazanacaksınız. Ama kazanamayan benim koltuğu gelip alabilir ha. Bir fark var, siz sadece dükkanı devrediyorsunuz. Biz dükkanı kapattık.

"YENİ HÜKÜMET ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLANMIŞ OLUR"

Dünyanın merkezinde olmak dünyaya ne kadar açılabildiğinize bağlıdır. Devlet ayrı, özel sektör ayrı diye bir şey yoktur. Bunlar bir bütündür. Kalkınmanın kaldıracı özel sektördür. Bizim yapmamız gereken sizin yolunuzu açmak ve denetlemektir. Biz alt yapı kalkınma, açığını kapattık. Yeni hükümet önümüzdeki hafta açıklanmış olur."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Başbakan  Binali  Yıldırım  Yaptığı  Espriyle  Salondakileri  Kahkahaya  Boğdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER