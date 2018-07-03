SON BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM VEDA ZİYARETLERİNE BAŞLADI
Son Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da veda ziyaretlerine başladı. Yıldırım'ın veda turundaki ilk durağı Meclis Başkanlığı oldu.
Son Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da veda ziyaretlerine başladı. Yıldırım ilk ziyaretini TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a yaptı.
SON BAŞBAKAN YILDIRIM VEDA TURUNDA
Başbakan Binali Yıldırım, veda ziyaretleri kapsamında ilk olarak TBMM Başkanlık makamında TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaretinin ardından Yargıtay Başkanı Cirit'i ziyaret etti. Saat 12.20'de Yargıtay Başkanlığı'na gelen Yıldırım'ı, Yargıtay Başkanı Cirit karşıladı.
Yargıtay'ı ziyareti sonrasında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'na giden Yıldırım, burada Orgeneral Akar tarafından askeri törenle karşılandı.
Genelkurmay Şeref Defteri'ni imzalayan Yıldırım, daha sonra Orgeneral Akar'ın makamına geçti. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret yaklaşık 1,5 saat sürdü.
YILDIRIM'DAN DANIŞTAY'A VEDA ZİYARETİ
Başbakan Yıldırım'ın 4'üncü durağı ise Danıştay Başkanlığı oldu. Başbakan Yıldırım'ı, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör karşıladı.
Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı ziyaret etti.
YILDIRIM DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NI ZİYARET ETTİ
Başbakan Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a veda ziyaretinde bulundu.Yıldırım'ı, Diyanet İşleri Başkanlığına gelişinde Erbaş kapıda karşıladı.Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret, 1 saat sürdü.
Kaynak: haberinburada
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