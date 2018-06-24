Son Başbakan Binali Yıldırım, oyunu İzmir'de Karabağlar Bahar Yıldırım İlkokulu'nda kullandı. Kısa bir açıklama yapan Başbakan Yıldırım, "Oyumuzu kullandık, vatandaşlık görevimizi yaptık, memleketimiz ve milletimiz için hayırlı olsun. "Bu seçimlerde Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekillerini seçiyoruz. Yeni sistemde Türkiye yeni hedeflere yeni ufuklara istikrar ve güven içinde ilerlemeye devam edecek. Seçimlerin bütün milletimize huzur barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Güzel bir seçim ortamı geçiriyoruz, insanlar akın akın oy kullanmaya geliyor" dedi.

SEÇİM SONUÇLARINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA TAKİP EDECEK

Başbakan Yıldırım, Ankara'ya geçerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte seçim sonuçlarını takip edecek.

Kaynak: haberinburada