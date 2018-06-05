SON ANKETTE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ BIÇAK SIRTINDA! ERDOĞAN KIL PAYI KAZANIYOR
34 ilde 3 bin 360 kişi ile yapılan seçim anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50,1 ile ilk turda ipi göğüslerken, Muharrem İnce yüzde 25,2'de kaldı.
Seçim anketi sonuçları 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala merak konusu oldu. Son araştırma bu kez Argetus Araştırma Şirketi'nen geldi.
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ BIÇAK SIRTINDA
Argetus Araştırma Şirketi, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kısa bir süre kala düzenlediği ankette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarını arttıramaması halinde cumhurbaşkanlığı seçimin ilk turda sonuçlanması adeta bıçak sırtında gözüktüğünü duyurdu.
ARAŞTIRMA 34 İLİ KAPSIYOR
Argetus Araştırma Şirketi, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için yaptığı araştırma ile seçmenin nabzını tuttu. Araştırma 22-31 Mayıs'ta 34 ilde 3 bin 360 kişi ile (CATI-Bilgisayar Destekli Telefon) gerçekleştirildi.
KIL PAYI İPİ GÖĞÜSLÜYOR
Yapılan araştırmaya göre; Cumhurbaşkanlığı seçiminde, adaylardan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50,1 ilk turu göğüslemiş görünüyor. Muharrem İnce ise yüzde 25,2 oranında bir desteğe sahip.
AKŞENER YÜZDE 12 OLARAK BELİRLENDİ
Meral Akşener yüzde 12,2, Selahattin Demirtaş yüzde 11,1, Temel Karamollaoğlu yüzde 1,2, Doğu Perinçek ise yüzde 0,2 oranında destek görüyor.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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