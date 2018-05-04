Öğretmenler Odasında Öz Kızını Kemerle Dövdü, Kimse Müdahale Etmedi
'seçim Öncesi Adil Öksüz Getirilecek' İddiasına Ak Parti'den İlk Yanıt
Son Dakika! Arap Birliği, Kudüs İçin Olağanüstü Toplanacak
Deniz Kenarında Şok! Kıyıya 4 Erkek Cesedi Vurdu
Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!
Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı

Somalili mültecileri Yunanistan diye kandırıp Edirne'ye bıraktılar!

SOMALİLİ MÜLTECİLERİ YUNANİSTAN DİYE KANDIRIP EDİRNE'YE BIRAKTILAR!

İnsan tacirleri tarafından para karşılığında Yunanistan'a geçirme vaadiyle kandırılan 8 kişilik Somalili mülteci grubu, 'Burası Yunanistan' denilerek, Edirne'ye bırakıldı.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 11:00
Puan Ver : Somalili Mültecileri Yunanistan Diye Kandırıp Edirne'ye Bıraktılar!(9/10)5

Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik krizler nedeniyle Avrupa'ya göçme hayaliyle yola çıkan mülteciler, bir kez daha insan tacirlerinin tuzağına düştü. Kişi başı yaklaşık 200 dolar karşılığında organizatörlerle anlaştıklarını iddia eden Somalili kaçak göçmenler, iddiaya göre 'Yunanistan' diye Edirne'nin Yunanistan sınırında bulunan Karaağaç Mahallesi'ne bırakıldı.

GERÇEK GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Yunanistan'a yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Zafer Tangör futbol sahası kenarında sabahlayan mülteci grup, sabahın ilk ışıklarıyla beraber, bölgede mahalle sakinleri tarafından göründü. Karaağaçlı vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan polis ekipleri, söz konusu grup üzerinde yaptığı aramada, serbest dolaşım kimliklerinin olduğunu tespit etti.

"BİN 600 DOLAR PARA VERDİK"

Mülteci grup içerisinde bulunan Abdishakur İbrahim Awale, İHA'ya yaptığı açıklamada, Somali'den yola çıktıklarını ve bir yıl önce Burdur ve Isparta'ya ulaştıklarını söyledi. Daha sonra İstanbul'da bir organizatör aracılığıyla Yunanistan'a geçirilme vaadiyle kandırıldıklarını ve kişi başı yaklaşık 200, toplamda ise bin 600 dolar para verdiklerini iddia etti. Yunanistan'a geçirildiklerini belirterek, organizatörün yanlarından ayrıldıklarını anlatan grup, kandırıldıklarını söyledi.

İSTANBUL'A DÖNDÜLER

Öte yandan, Türkiye'de serbest dolaşım izinleri bulunan grubun, Edirne otogarından İstanbul'a döndüğü belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Somalili  Mültecileri  Yunanistan  Diye  Kandırıp  Edirne  Ye  Bıraktılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER