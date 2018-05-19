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Solotürk ve Türk Yıldızları'nın Gösterisi Nefes Kesti

SOLOTÜRK VE TÜRK YILDIZLARI'NIN GÖSTERİSİ NEFES KESTİ

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'da yaptığı gösteri izleyenleri büyüledi.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 18:50
Puan Ver : Solotürk Ve Türk Yıldızları'nın Gösterisi Nefes Kesti(5/10)1

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'da yaptığı gösteri nefes kesti.

İNANILMAZ HAREKETLER

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, Samsun'da ayrı ayrı gösteri sundu. Samsun Çarşamba Havalimanından kalkan uçaklar, şehrin semalarında kendilerini gösterdi. İlk olarak sahneye Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri uçağı SOLOTÜRK çıktı. Şehrin üzerinde inanılmaz hareketler yapan SOLOTÜRK, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

SAMSUN SEMALARINDA TÜRK YILDIZLARI

SOLOTÜRK'ün ardından Samsun semalarına 7 uçaktan oluşan Türk Yıldızları ortaya çıktı. Türk Yıldızları'nın akrobatik gösterileri sahili dolduran binlerce vatandaş tarafından hayranlıkla izlendi. Havanın bulutlu ve bulanık olmasına aldırış etmeyen pilotlar, unutulmaz gösterinin sonunda uzun süre alkışlandı.

Gösterileri Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, askeri, adli ve mülki erkan ile binlerce vatandaş izledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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