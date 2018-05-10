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Sokaktaki kan izlerini takip ederek yaşlı adamın cesedini buldular

SOKAKTAKİ KAN İZLERİNİ TAKİP EDEREK YAŞLI ADAMIN CESEDİNİ BULDULAR

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, sokaktaki kan izlerini takip eden polis, evinde dövülüp bıçakla öldürülen yaşlı adamın cesedini buldu.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 15:00
Puan Ver : Sokaktaki Kan İzlerini Takip Ederek Yaşlı Adamın Cesedini Buldular(9/10)5

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, sokaktaki kan izlerini takip eden polis, yalnız yaşayan Hasan Akın'ı, evinde dövülüp, bıçakla öldürülmüş buldu. Kan izlerinin sürdüğü diğer yöne giden polis, tespit ettiği evdeki A.F. isimli kadın ile 3 oğlunu olayla ilgili gözaltına aldı.

POLİS KAN İZLERİNİ TAKİP ETTİ

Karaman Orta Mahalle Hamam Sokak'ta meydana gelen olayda ismi öğrenilemeyen mahalle sakini, evinin önünde, park halindeki otomobilinin bagajı üstünde kan izleri olduğunu fark edip, sildi. Başka mahalle sakini de sokakta kan izleri görüp, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kan izlerinin bir ucunun, 12 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2016'da denetimli serbestlikle tahliye edilen Hasan Akın'a ait evin önüne, diğer ucunun da A.F. isimli kadının oturduğu evin önüne gittiğini tespit etti.

YAŞLI ADAM KANLAR İÇİNDE YERDE YATARKEN BULUNDU

Yalnız yaşadığı belirtilen Akın'ın evinin penceresinden içeri bakan polis, Akın'ı kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken gördü. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık görevlileri, Hasan Akın'ın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede Akın'ın dövülüp, karnından bıçaklanarak, öldürüldüğü saptandı.

KAN İZLERİNİN SÜRDÜĞÜ DİĞER YÖNE GİDİP ŞÜPHELİLER BULUNDU

Polis ekipleri, kan izlerinin diğer yönde ulaştığı, yaklaşık 60 metre uzaklıkta bulunan evdeki A.F. ile oğulları M.F., A.F. ve H.F.'yi şüphe üzerine gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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