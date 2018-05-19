SOKAKTA YAKALADIĞI YILANLA SOSYAL MEDYADA ŞOV YAPTI
Niğde'de yakaladığı yılan ile sosyal medya hesabından canlı yayın yapan adamın görüntüleri büyük ilgi gördü.
Niğde'de hayvansever kimliğiyle bilinen Veysel Göktaş, 1,6 metre boyunda yılan yakaladı. Elinde tuttuğu yılan ile sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Göktaş, büyük ilgi gördü.
YAYIN SONRASI YILANI DOĞAYA SALDI
Yayında doğaya saygılı olunmasını isteyen Göktaş, yaklaşık yarım saatlik yayının ardından yılanı doğaya bıraktı.
Kaynak: haberinburada
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