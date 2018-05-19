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Sokakta Yakaladığı Yılanla Sosyal Medyada Şov Yaptı
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Sokakta yakaladığı yılanla sosyal medyada şov yaptı

SOKAKTA YAKALADIĞI YILANLA SOSYAL MEDYADA ŞOV YAPTI

Niğde'de yakaladığı yılan ile sosyal medya hesabından canlı yayın yapan adamın görüntüleri büyük ilgi gördü.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 17:00
Puan Ver : Sokakta Yakaladığı Yılanla Sosyal Medyada Şov Yaptı(7/10)3

Niğde'de hayvansever kimliğiyle bilinen Veysel Göktaş, 1,6 metre boyunda yılan yakaladı. Elinde tuttuğu yılan ile sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Göktaş, büyük ilgi gördü.

YAYIN SONRASI YILANI DOĞAYA SALDI

Yayında doğaya saygılı olunmasını isteyen Göktaş, yaklaşık yarım saatlik yayının ardından yılanı doğaya bıraktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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