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Sokaklar doldu taştı! Dünyanın beklediği düğünden ilk kareler

SOKAKLAR DOLDU TAŞTI! DÜNYANIN BEKLEDİĞİ DÜĞÜNDEN İLK KARELER

İngiliz kraliyet ailesinin gözde bekarlarından Prens Harry ile eski oyuncu Meghan Markle, beyaz şakayıklar ve güllerle süslenen St. George Şapeli'de 'evet' diyecek.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 14:50
Puan Ver : Sokaklar Doldu Taştı! Dünyanın Beklediği Düğünden İlk Kareler(8/10)4

Birleşik Krallık Kraliyet Ailesi'nin 33 yaşındaki gözde bekarı Prens Harry ve ABD'li oyuncu Meghan Markle'ın evlenmesine dakikalar kaldı. Kensington Sarayı'nın resmi Twitter hesabından çiftin birbirlerine "evet" diyeceği St. George Şapeli'nin fotoğrafı paylaşıldı. Bu arada Prens Harry de gelini almak üzere yola çıktı.

Birleşik Krallık Kraliyet ailesinin 33 yaşındaki gözde bekarı Prens Harry, kendisinden üç yaş büyük ABD'li Meghan Markle'ın dünyaevine girmesine dakikalar kaldı.

GEORGE ŞAPELİ'NİN FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Kensington Sarayı'nın resmi Twitter hesabından çiftin birbirlerine "evet" diyeceği St. George Şapeli'nin fotoğrafı paylaşıldı. Prens Harry de gelini almak üzere yola çıktı.

800 KİŞİNİN KATILMASI BEKLENİYOR

Tüm dünyanın yakından takip ettiği düğüne 800 kişinin katılması beklenirken, davetliler düğünün gerçekleşeceği Windsor Şatosu'ndaki St George's Kilisesi'ne kabul edilmeye başlandı.

ŞAPKA VE DİZ ALTI ELBİSE

İngiliz Kraliyet Ailesi davetlilere, giyim konusunda talimat verdi. Kadınlar şapka ve diz altı elbiseyle, erkekler ise kravatla düğüne katılıyor.

VATANDAŞLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR

Öte yandan Beklenen düğüne halk yoğun ilgi gösteriyor. Meghan Markle ile Prens Harry'nin düğünü öncesi İngiltere'nin cadde ve sokakları insanlarla dolup taştı.

ANNESİNİN ANISINA

Düğün öncesi Prens Harry ile Meghan Markle'ın evleneceği St George Şapeli, beyaz şakayıklar ve güllerle süslendi. Prens Harry, annesi Prenses Diana'nın en sevdiği çiçekleri kullanarak onun anısına da saygı duruşunda bulunmuş oldu.

İşte düğün öncesi objektiflere yansıyanlar;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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