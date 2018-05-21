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Sofuoğlu milletvekili adayı oldu! İşte listedeki sırası

SOFUOĞLU MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU! İŞTE LİSTEDEKİ SIRASI

AK Parti 27. Dönem Milletvekili Aday Listesinde, motosikletçi Kenan Sofuoğlu, güreşçi Selçuk Çebi ve teknik direktör Alpay Özalan da yer aldı.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 18:40
Puan Ver : Sofuoğlu Milletvekili Adayı Oldu! İşte Listedeki Sırası(10/10)6

Kenan Sofuoğlu, AK Parti'den Sakarya 3. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5 kez şampiyonluğa ulaşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, aktif sporculuk kariyerini 12 Mayıs'ta sonlandırmıştı.

"CUMHURBAŞKANIMIN İSTEĞİ ÜZERİNE YARIŞ KARİYERİMİ NOKTALIYORUM"

Facebook'tan yaptığı paylaşımla emeklilik kararını duyuran 33 yaşındaki Sofuoğlu, "Cumhurbaşkanımın isteği üzerine yarış kariyerimi noktalıyorum. Bu hafta sonu İtalya'da jübile yapma kararı aldık. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz sakatlıklar, ailemin korkuları ve Cumhurbaşkanımın artık bırakmam gerektiği talimatı, düşündüğümden erken bir zamanda bu kararı almamıza sebep oldu." ifadelerini kullanmıştı.

ALPAY ÖZALAN VE SELÇUK ÇEBİ DE LİSTEDE

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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