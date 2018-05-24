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Skandal sözleri sonrası Ahmet Maranki hakkında soruşturma başlatıldı!

SKANDAL SÖZLERİ SONRASI AHMET MARANKİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Son dakika... Akit TV'de 24 Haziran seçimleri için yaptığı skandal açıklamalar sonrası Ahmet Maranki hakkında soruşturma başlatıldı.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 19:30
Puan Ver : Skandal Sözleri Sonrası Ahmet Maranki Hakkında Soruşturma Başlatıldı!(7/10)3

Bitkisel tedavi yöntemleriyle isim yapan Ahmet Maranki hakkında, katıldığı canlı yayında 24 Haziran seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle, "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

SEÇİMLERE SAYILI GÜNLER KALA TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR YAPTI

Akit TV ekranlarında yayınlanan "Bilgi Savaşları" isimli programa katılan Prof. Dr. Ahmet Maranki, 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala canlı yayında tepki çeken ifadeler kullandı.

"ÇIKACAĞIZ SOKAĞA ARTIK"

Ahmet Maranki, dün gece Akit TV'de "Şayet olursa gidecek hiç bir yerimiz yok. Benim umudum onun için Kaf Dağı'nın arkasında 25 Haziran'da... Olmadı zaten o zaman artık Belgrad Ormanı'nda ağacın dibinde talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık..." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

AHMET MARANKİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcılık açıklamasında Maranki'nin sözleri alıntılandıktan sonra şöyle denildi:

"Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızca söz konusu kişi hakkında TCK Md. 216/1, 218/1 uyarınca 'basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatılmış ve ilgili kişi şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmış olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

AHMET MARANKİ KİMDİR?

Ahmet Maranki, 1956 yılında Kastamonu, İnebolu'nun bir köyünde okuma-yazma bilmeyen marangoz bir babanın oğlu olarak doğmuştur. 3 kardeşlerdir. Abisi askerdir. Liseyi İstanbul'da okudu. Ardından puanının yettiği Tütün Eksperleri Yüksek Okulu'nu bitirdi ve 1976 yılında stajını tamamlayarak devlet görevine başladı. Maliye Gümrük Tekel Bakanlığının çeşitli ve üst kademelerinde teknik, idari görevler, eksper - baş eksper - baş uzman olarak çalıştı.

ABD'DE TARIM ALANINDA ÇALIŞMA İMKANI BULDU

Ahmet Maranki 1991 yılında ABD'de mesleki alanda mahalli idareler, sosyal güvenlik sistemleri ve tarım alanında doktora üstü bilimsel çalışma ve araştırmalarda bulundu. Prof. Dr. Ahmet Maranki, İngilizce, Arapça, Osmanlıca ve Azerbaycanca Türk Dili (iyi), Rusça (orta) dillerini bilmektedir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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