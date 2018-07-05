SİVRİADA AÇIKLARINDA TANKER İLE YÜK GEMİSİ ÇARPIŞTI!
Sivriada açıklarında kuru yük gemisi ve tanker çarpıştı. Ölü ve yaralının olmadığı kaza bölgesine Bursa'dan ve İstanbul'dan Kıyı Emniyetine bağlı kurtarma gemileri sevk edildi. Kuru yük gemisi ve tankerin su almadığı ve batma riskinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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