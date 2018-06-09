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Siverek'te 1 Kişinin Öldüğü Kız Kaçırma Kavgası Kamerada! Ortalık Savaş Alanına Döndü

SİVEREK'TE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KIZ KAÇIRMA KAVGASI KAMERADA! ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kız kaçırma meselesinden dolayı husumetli olan akraba aileler arasında yaşanan kavgada 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tarih : 09 Haziran 2018, 13:50
Puan Ver : Siverek'te 1 Kişinin Öldüğü Kız Kaçırma Kavgası Kamerada! Ortalık Savaş Alanına Döndü(9/10)5

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kız kaçırma meselesinden dolayı husumetli olan akraba aileler arasında yaşanan kavgada 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamarasına yansıdı.

SÖZLÜ TARTIŞMA SOPALI KAVGAYA DÖNDÜ

Dün akşam saatlerinde Kankılıç ve Lale iki akraba aile arasında yaşanan sözlü başlayan tartışma kısa sürede her iki tarafın yumruklu ve sopalı kavgasına dönüştü.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

Kavgada silahlarda kul 1 kişi hayatını kaybetmiş 6 kişide vücudunun değişik yerlerinden yaralanmıştı.

Kavga anı saniye saniye görüntülere yansıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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