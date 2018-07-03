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Sivas'ta korkunç kaza! İki araç kafa kafaya girdi, çok sayıda ölü var

SİVAS'TA KORKUNÇ KAZA! İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA GİRDİ, ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

Sivas'ta meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 14:40
Puan Ver : Sivas'ta Korkunç Kaza! İki Araç Kafa Kafaya Girdi, Çok Sayıda Ölü Var(6/10)2

Sivas'ın İmranlı ilçesinde, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri alev alırken, kazada 5 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

LPG'Lİ OTOMOBİL ALEV ALDI

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu İmranlı ilçesi girişinde meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimlikleri tespit edilemeyen 06 ERN 77 ve 34 BMV 30 plakalı otomobiller, kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası LPG takılı olduğu belirtilen 06 ERN 77 plakalı otomobil alev aldı. Kazada tam bir can pazarı yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, AFAD ekipleri tarafından araçlardan çıkarıldı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alınırken, itfaiye ekipleri de yanan otomobile müdahale ederek söndürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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