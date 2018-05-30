Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Tamer Tuna ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe'den ayrılan teknik direktör Tamer Tuna'nın Sivasspor ile sözleşme imzaladı.

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Ligin sona ermesiyle Samet Aybaba'nın takımdan ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük pozisyonu için arayışlarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, son olarak İzmir ekibi Göztepe'yi çalıştıran 41 yaşındaki Teknik Direktör Tamer Tuna ile anlaştı. Başarılı çalıştırıcı, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Tamer Tuna daha önce 2014-2015 sezonunda kırmızı-beyazlı ekipte yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı. -

Kaynak: haberinburada