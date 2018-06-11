ŞİŞLİ'DE YÜREKLERİ AĞZA GETİREN KAZA! ÜÇ HALK OTOBÜSÜ ÇAPIŞTI
Şişli'de 3 özel halk otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
ÜÇ OTOBÜS BİRBİRİNE GİRDİ
Kaza Şişli Halaskargazi caddesinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 3 özel halk otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Yaralılar için olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.
Olay yerinden ilk görüntüler;
Kaynak: haberinburada
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