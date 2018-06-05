SIRP TENİSÇİ DJOKOVİC, FRANSA AÇIK'A VEDA ETTİ
Fransa Açık Tenis Turnuvasında daha önce bir şampiyonluğu bulunan Sırp tenisçi Djokovic, İtalyan Cecchinato'ya 3-1 yenilerekturnuvaya veda etti.
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Marco Cecchinato, 2016'da şampiyonluğa ulaşan Novak Djokovic'i 3-1 yenerek yarı finale kaldı. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada onuncu gün maçları sona erdi.
Tek erkeklerde çeyrek finale kalarak sürprize imza atan dünya sıralamasında 72'nci basamakta yer alan İtalyan Cecchinato, uzun bir sakatlık sürecinin ardından yeniden form tutmaya çalışan 20 numaralı seribaşı Sırp Djokovic ile karşılaştı.
KARŞILAŞMA 3 SAAT 26 DAKİKA SÜRDÜ
3 saat 26 dakika süren mücadeleyi 6-3, 7-6, 1-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 kazanan 25 yaşındaki Cecchinato, Djokovic'i eleyerek büyük bir sürprize imza attı. İtalyan tenisçi, yarı finalde Avusturyalı Dominic Thiem ile karşılaşacak.
Kaynak: haberinburada
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