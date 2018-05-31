SIRP BASININDAN SKANDAL İDDİA: DUSKO TOSİC İLE ASLI ENVER YASAK AŞK YAŞIYOR
Emina Sandal'ın gizli aşk yaşadığını iddia eden Sırp basını, bu seferde Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı oyuncu Aslı Enver'le aldattığını öne sürdü.
Emina Sandal'ın gizli aşk yaşadığını iddia eden Sırp basını, bir yalan habere daha imza attı. Sırbistan'daki Express gazetesi, Dusko Tosic'in eşi Jelena'yı Aslı Enver'le aldattığını iddia etti.
JELENA İDDİALARA GÜLEREK CEVAP VERDİ
Eşinin adının güzel oyuncuyla anıldığını gören Jelena Karleusa da bu komik iddiaya gülmekle yetindi. Jelena Karleusa'ya yakın bir kaynak bu iddiayı ortaya atan 'Express' isimli gazeteye iddianın trajikomik olduğunu şu sözleriyle dile getirdi: "İki kızı olan Jelena Karleusa ile Dusko Tosic, 10 yıllık evliliklerinde öylesine mutlu ki seyahat için ayrı kalsalar da birbirlerine güvenleri tam."
TEPKİ ÇEKTİLER
Aslı Enver'le Dusko Tosic'in aşk yaşadığını iddia eden Sırp basını, oyuncunun hayranlarının tepkisini çekti. Aldatma iddiaları gündeme gelen ünlü çift, geçen gün Sırbistan'daki bir düğünde el ele objektiflere yansıdı.
İşte Sırp basınında yer alan skandal haber...
Kaynak: haberinburada
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