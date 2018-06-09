Çin Ekipleri, Gomis İçin 10 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı
Çocuğunu Vatandaşların Su İçtiği Çeşmeye İşeten Anne, Bilecik'i Ayağa Kaldırdı
Usulsüz Sağlık Raporu İsteyen Adam İtiraz Eden Doktoru Feci Şekilde Dövdü
Babası Tarafından Kaçırılan Küçük Çocuk Annesine Kavuştu
Mohamed Salah'tan Sergio Ramos'a Cevap: Komik!
Selahattin Demirtaş'ın Eşi, Düğün Görüntüleri Paylaştı
Fen Bilgisi Öğretmeni Keşfettiği Tavuk Irkına Annesinin Adını Verdi
Siverek'te 1 Kişinin Öldüğü Kız Kaçırma Kavgası Kamerada! Ortalık Savaş Alanına Döndü
Aselsan Kıyafet Altındaki Tehlikeli Cisimleri Tespit Eden Vücut Tarayıcı Üretecek
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin İlk Transferi Saint-Etienne'den Bamba
Ünlü Basketbolcu Lebron James, Kırık Elle Oynadığını İtiraf Etti
Denize Düşen Adamı Merdiven Atarak Kurtardılar
Genç Kız, 15 Ay Boyunca Kalçasında 10 Santim Uzunluğunda Kurşun Kalem İle Yaşadı
Bağcılar'da Caddeyi İstila Eden Arılar Yoldan Geçen Vatandaşların Kabusu Oldu
Bu Fotoğraf Türkiye'de Çekildi! 250 Bin Nüfusluk İlçe Kavruluyor
Şırnak'ta Çıkan Çatışmada Yaralanan Özel Harekat Polisi Şehit Oldu
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, 6 Futbolcunun Gönderilmesini İstedi
Beytüşşebap'ta Terör Yüzünden Ekilemeyen Araziler Yeşillendi
5. Kattan Atlayan Genç Kızın Mucize Kurtuluşu Kamerada!
Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a Zehir Zemberek Sözler

Şırnak'ta Çıkan Çatışmada Yaralanan Özel Harekat Polisi Şehit Oldu

ŞIRNAK'TA ÇIKAN ÇATIŞMADA YARALANAN ÖZEL HAREKAT POLİSİ ŞEHİT OLDU

Şırnak'ta gece saat 04.00 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından açılan ateşte yaralanan özel harekat polisi Said Uslu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Tarih : 09 Haziran 2018, 12:30
Puan Ver : Şırnak'ta Çıkan Çatışmada Yaralanan Özel Harekat Polisi Şehit Oldu(9/10)5

Şırnak'da PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, özel harekat polisi Said Uslu (29) şehit oldu, 1 asker yaralandı.

OPERASYON SIRASINDA ATEŞ AÇILDI

Bestler-Dereler bölgesindeki Kaval Dağı'nda sürdürülen operasyonlar sırasında, arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine, saat 04.00 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte, özel harekat polisi Said Uslu ve bir asker yaralandı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Teröristler, kısa süreli çatışmanın ardından kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bölgeden helikopterle alınıp Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan polis memuru Said Uslu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

CENAZESİ BABA OCAĞINA GÖNDERİLDİ

Polis memuru Said Uslu'nun cenazesi, 23'üncü Jandarma Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketi Tokat'a gönderildi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle başlatılan hava destekli operasyonun sürdüğü belirtildi.

ACI HABER ULAŞTI

Özel Harekat Polisi Sait Uslu'nun Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Karakaya köyündeki baba ocağına acı haber ulaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şırnak  Ta  Çıkan  Çatışmada  Yaralanan  Özel  Harekat  Polisi  Şehit  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER