ŞIRNAK'TA ASKERİ ZIRHLI ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI: YARALILAR VAR
Şırnak'ın Uludere ilçesi Hakkari yolu üzerinde askeri zırhlı araç şarampole yuvarlandı.
Şırnak'ın Uludere ilçesi Hakkari yolu üzerinde askeri zırhlı araç şarampole yuvarlandı. Yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kaynak: haberinburada
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