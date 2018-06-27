SIRBİSTAN-BREZİLYA MAÇINDA İLK GOL GELDİ! CANLI ANLATIM
2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında Sırbistan, Brezilya ile karşılaşacak. Saat 21.00'de başlayan zorlu mücadelede 0-0 devam ediyor.
2018 Dünya Kupası E Grubu son maçında turnuvanın favorilerinden yıldızlar topluluğu Brezilya, Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.
Saat 21.00'de başlayan zorlu mücadelede 0-0 devam ediyor.
İSVİÇRE İLE KOSTA RİKA MAÇI 0-0 DEVAM EDİYOR
Grubun diğer maçında İsviçre ile Kosta Rika karşılaşıyor. Zorlu mücadele 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM
1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı.
İLK 11'LER
SIRBİSTAN: Stojkovic, Rukavina, Milenkovic, Veljkovic, Kolarov, Milinkovic-Savic, Matic, Tadic, Ljajic, Kostic, Mitrovic
BREZİLYA: Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Paulinho, Casemiro, Coutinho, Willian, Gabriel Jesus, Neymar
Kaynak: haberinburada
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